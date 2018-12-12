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Ankara'da kar yağışı başaldı

Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içinde ulaşım yavaşladı.

  • DHA
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Ankara'da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
 
Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.

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