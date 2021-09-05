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Ankara'da karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon: 18 gözaltı

Başkentte kurdukları paravan şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

AA5 Eylül 2021 Pazar 10:18 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 10:19
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Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürülerek yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Suça karışan kişilerin 500 bin lira karşılığında ticari sicili temiz, senetleri zamanında ödeyen firmayı satın aldığı ve karşılıksız çekleri piyasaya bu firma üzerinden sürdükleri, milyon liralık mal ve hizmet satın alarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından şafak vakti suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Hacı B'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 zanlı serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Hacı B'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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