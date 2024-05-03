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  • Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Mayıs 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OLAY

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği esnada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarpmış ve ağır yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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