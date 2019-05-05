Ankara'da kaza: Otomobil bariyere çarptı
ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, otomatik bariyerlere çarptı.
- DHA
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kızılay ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı 06 DC 4047 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki otomatik bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluşurkun, sürücü kontol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.