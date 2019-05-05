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Ankara'da kaza: Otomobil bariyere çarptı

ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, otomatik bariyerlere çarptı.

  • DHA
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Kızılay ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı 06 DC 4047 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki otomatik bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluşurkun, sürücü kontol amacıyla hastaneye kaldırıldı. 

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