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Ankara'da kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis memuru Burak Karakuzu (30), otomobiliyle memleketine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

DHA1 Haziran 2024 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Ankara'da kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
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Kaza, saat, 06.00 sıralarında Nallıhan-Ankara kara yolu Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara'dan Nallıhan'a giden Burak Karakuzu yönetimindeki 06 REZ 08 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde polis memuru Burak Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan Sadullah K. ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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