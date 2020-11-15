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  • Ankara'da keşif yapan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Güncel

Ankara'da keşif yapan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ankara'da keşif ve istihbarat faaliyetinde bulundukları tespit edilen 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Kasım 2020 Pazar 08:26 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 08:26
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