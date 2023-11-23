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Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü

Ankara'da altlı üstlü oturan komşular arasında gürültü sebebiyle çıktığı tahmin edilen kavgada, 2'si çocuk 5 kişi tüfekle vurarak öldürüldü.

İHA23 Kasım 2023 Perşembe 05:45 - Güncelleme:
Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü
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Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay 23.45 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Papatya Sokak'ta bulunan Kader Apartmanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü. aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.T, H.T, M.T. ve C.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

S.T ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı T.Ü. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • komşu kavga
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