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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Ankara'da kontrolden çıkarak bir iş yerine giren aracın sürücüsü yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Erdal D. idaresindeki 06 BU 1700 plakalı otomobil, Etlik Kasalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak sakatat ve tavuk ürünleri satılan bir iş yerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araç adeta hurdaya döndü. Dükkanda ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü Erdal D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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