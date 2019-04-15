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Ankara'daki köpek katliamına yönelik yeni gelişme!

Ankara'nın Batıkent semtinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen üç zanlının serbest bırakılmalarına yönelik itiraz reddedildi.

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Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ayişe Kalem'in, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bırakan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına üst hakimlik nezdinde yaptığı itiraz karara bağlandı.
 
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.
 
Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde geçen hafta açık alana bırakılan zehirli tavuk etini yiyen 16 sokak köpeği ölmüş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
 
Olayla ilgili soruşturma kapsamında L.Ö, M.D. ve A.G. gözaltına alınmıştı. Savcılık sorguları sonrasında "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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