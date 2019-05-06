Ankara'da köpeklerin katliamıyla ilgili 5 kişi hakkında dava
Ankara Batıkent'te köpeklerin öldürülmesiyle ilgili üç kişi hakkında en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle dava açıldı
Ankara Batıkent'te köpeklerin öldürülmesiyle ilgili üç kişi hakkında en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle dava açıldı
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