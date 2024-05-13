İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,217
  • EURO
    34,7768
  • ALTIN
    2426.17
  • BIST100
    10202.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya giden ailenin içinde bulunduğu 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yolculardan 2 kadının, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı, ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 1 kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.