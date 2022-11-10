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Ankara'da korkunç olay! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
Ankara'da korkunç olay! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Afganlıların bıçaklanarak öldürüldüğü bildirilirken, cinayetin bir kaç gün önce işlendiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

CİNAYETİN BİR KAÇ GÜN ÖNCE İŞLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve cinayetin bir kaç gün önce işlendiği tespit etti.

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