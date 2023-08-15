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Ankara'da korkutan yangın! 4 katlı apartmandan alevler yükseldi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 05:59 - Güncelleme:
Ankara'da korkutan yangın! 4 katlı apartmandan alevler yükseldi
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede meydana geldi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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