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Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da, 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö. (70), mobese kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

DHA02.02.2020  12:34 - Güncelleme: 02.02.2020  12:34

Ankara'da C.Ö., Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, C.Ö. tarafından gasbedildi. C.Ö., cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö.'nün yerini belirledi. Kısa sürede yakalanan C.Ö., gözaltına alınırken, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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