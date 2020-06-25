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  • Ankara'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafede okey oynayan 10 kişiye para cezası
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Ankara'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafede okey oynayan 10 kişiye para cezası

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey oynanan 10 kişiye 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:13
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kafede sosyal mesafe ile diğer kurallar dikkate alınmadan okey ve iskambil oynatıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İhbarı değerlendiren ekipler, kafe içerisinde ayrı bölmelerde 10 kişinin iki masada oyun oynadıklarını belirledi.

İş yeri sahibi hakkında idari işlem yapan ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 10 kişiye ise toplam 31 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

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