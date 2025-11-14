İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile görüştü.

14 Kasım 2025 Cuma 16:05
Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Gorka ile görüştü.

