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Ankara'da ''Malatyalılar grubu''na operasyon

Ankara'da 'Malatyalılar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 13'ü yakalandı.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Malatyalılar grubu" olarak bilinen suç örgütü mensubu 14 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak ve yardım etmek", "örgüt faaliyetleri kapsamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "kasten adam öldürmek", "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü elebaşı H.D. ile örgüt yöneticisi A.D'nin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramada bir tabanca, iki av tüfeği, 597 fişek, 26 bin lira ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Malatyalılar grubu
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