Ankara'da manzara aynı! Yollar göle döndü, vatandaş isyan etti

Ankara ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak etkili oldu. Ankara'da yollar göle döndü, bazı araçlar mahsur kaldı. Kırıkkale'de ise tarım arazileri ve mesire alanları su altında kalırken, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

PEK ÇOK YERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu.

Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti. Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.

"ARACIM SU ALDI VE MOTOR ARIZASI VERDİ"

Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi.

METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara için yeni uyarı geldi. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Başkent'te bugün ve yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

KIRIKKALE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU: HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Kırıkkale'de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar meydana geldi.

Ankara- Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demir yolunun hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında durduruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı.

Kızılırmak'ın kolu olan Şarklı Deresi'nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı.

Merkez ilçesindeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı.

İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde de içme suyu hattı zarar gördü.