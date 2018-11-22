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Ankara'da MEB tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' için etkinlik düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen etkinlikte, Seher Dilovan konser verdi, Anadolu Ateşi dans gösteri sundu.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler, MEB Şura Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ı dinleyen öğretmenler, Anadolu Ateşi'nin geleneksel müzikler eşliğindeki dans gösterisini yeğeniyle izledi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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