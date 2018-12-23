Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Erbakan Bulvarı'ndan ters yönden Ulus istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 HV 946 plakalı araç, aynı şeritte Pursaklar istikametine devam eden Mehmet A. kontrolündeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazada, sürücü Mehmet A. ile aynı araçta bulunan Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile 33 HV 946 plakalı otomobildeki Sadık K. ve Dursun T. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Daha sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Sağlık personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet A'nın ilk olarak tedaviyi reddettiği daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye tedavi olmaya gittiği öğrenildi.

Kazadan dolayı Erbakan Bulvarı Pursaklar'dan Ulus istikametinde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Köye inen aç kurtlar adeta dehşet saçtı

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

Kuzey Kore lideri ile ilgili şok gerçek!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA