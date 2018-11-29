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Ankara'da 'mobil kaçak akaryakıt istasyonu' operasyonu

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, TIR üzerine kurulan 'mobil akaryakıt istasyonu'ndan 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

  • DHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri bir TIR'ı Kahramankazan ilçesindeki D-750 karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan akaryakıt ölçümünde, ürünün motorin yoğunluğu sınırlarında olduğu, renk, koku ve görünüm itibariyle akaryakıt amaçlı kullanılabilecek karışımda olduğu değerlendirildi. TIR dorsesinde taşınan akaryakıtın mobil olarak satışa sunulduğu belirlendi.
 
 
Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
 

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