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Ankara'da Mogan Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Hacılar Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Kısa sürede geniş alana yayılan yangına 8 itfaiye aracının yanı sıra, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi ekipleri de müdahale etti.
 
İlçedeki bir vatandaş da kendisine ait iş makinesiyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
 
Yangından etkilenen bazı itfaiye personeline, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
 
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek bilgi aldı.
 
Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. 

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