Ankara'da yaşanan 2 ayrı silahlı kavgada kan aktı.

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA TOPTANCI HALİNDEKİ SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI



Olay, Yenimahalle ilçesindeki Ankara Toptancı Halinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında yer tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., üzerinde bulunan silahla karşı tarafta ateş açtı.

F.K'nin silahından çıkan kurşunlar, G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.B'ye isabet etti, Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin failleri yakalama çalışması sürüyor.