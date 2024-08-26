İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0175
  • EURO
    38,0824
  • ALTIN
    2743.84
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da olaylı gece! 2 ayrı silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Ankara'da olaylı gece! 2 ayrı silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ankara Toptancı Halindeki silahlı kavgada ise 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 07:05 - Güncelleme:
Ankara'da olaylı gece! 2 ayrı silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
Ankara'da yaşanan 2 ayrı silahlı kavgada kan aktı.

KOMŞU KAVGASINDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.

Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA TOPTANCI HALİNDEKİ SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Ankara Toptancı Halinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında yer tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., üzerinde bulunan silahla karşı tarafta ateş açtı.

F.K'nin silahından çıkan kurşunlar, G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.B'ye isabet etti, Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin failleri yakalama çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.