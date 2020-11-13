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Ankara'da örgüt operasyonu

Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA13 Kasım 2020 Cuma 21:30 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:55
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 Ankara merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirilen 10 kişiden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve şiddetle baskı kurarak zorla senet imzalattıkları, tefecilik yaptıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ve değişik suç gruplarına çevre illerden para karşılığı silah temin ettikleri belirlenen gruba operasyon düzenlemişti.

Ankara'da 11, İstanbul'da 3 ve Bolu'da 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

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