28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,3046
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara’da otomobil apartman duvarını deldi

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, bir apartmana çarptı. Apartmanın duvarını delen otomobildeki sürücü yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 2.30 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. yönetimindeki 06 BL 4381 plakalı otomobil, Nevşehir Caddesi üzerinden Seval Caddesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı istikamete geçerek yolun dışına saptı. Otomobil, bir apartmanın giriş katına çarparak durabildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Yasin Ç. yaralandı. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle binanın giriş katındaki dairenin duvarı delindi.
 
 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Yasin Ç.'yi hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
 
“Yere düştüm”
 
Otomobil evin duvarına çarptığı sırada evde bulunan Sıtkı Güler,  “Yatıyordum, araç çarpınca yatağı fırlattı. Yere düştüm.” dedi. Daha sonra dışarı çıktıklarını söyleyen Güler, sürücünün yaralı olduğunu ifade etti.

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şirinevler'de 5 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak?

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

Filenin Sultanları, finalde kaybetti

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

HDP Diyarbakır teşkilatına soruşturma

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

Diktatörün evinde bulundu

Diktatörün evinde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Sıra dışı 23 Albino hayvan

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA