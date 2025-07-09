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  • Ankara'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Güncel

Ankara'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 06:37 - Güncelleme:
Ankara'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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S.G. idaresindeki 34 BJG 595 plakalı otomobil, E-90 kara yolu Eskişehir istikameti Çokören mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 07 NST 46 plakalı minibüse çarptı.

Alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden S.G'nin kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.

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