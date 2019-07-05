Akılalmaz kaza: 4,5 metre yükseklikten...

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6147
  • 6,3381
  • 255.858
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü

ANKARA'da, üst geçidin bariyerlerini kıran otomobil 4 buçuk metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 00.30 sıralarında Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Üst Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BIV 655 plakalı otomobil, Tandoğan yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin kırılması sonucu otomobil 4 buçuk metre yükseklikteki üst geçitten Etlik Caddesi'ne düşerek ters döndü. Otomobilin içinde bulunan Hakan Üstün, Metin Öztürk (26) ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, hurda yığınına dönen otomobilin parçaları ise refüjdeki ağaçta asılı kaldı. Kazada Etlik Caddesi'nden Bentderesi yönünde ilerleyen Hamdi Ö.'nün kullandığı 06 T 0050 plakalı taksinin de ön camı metal parçaları isabet etmesi nedeniyle kırıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Hakan Öztürk, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen 1 yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.
Öte yandan, kaza nedeniyle Etlik Caddesi'nin Bentderesi yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Önce otomobilin çekiciyle, sonra da üst geçitten sarkan metal bariyerler kepçeyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı

Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı

Camide suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Camide suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

İran, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

ABD'de korkutan deprem

ABD'de korkutan deprem

Akılalmaz kaza: 4,5 metre yükseklikten...

Akılalmaz kaza: 4,5 metre yükseklikten...

Türkiye’nin otomotiv başarısı Almanların takibinde

Türkiye’nin otomotiv başarısı Almanların takibinde

Türk kimyagerler maden suyundan kozmetik ürün elde etti

Türk kimyagerler maden suyundan kozmetik ürün elde etti

'Protestocuların darbe girişimi engellendi'

'Protestocuların darbe girişimi engellendi'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesine girdi

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA