Ankara´da patenli gençlerin trafikte yaptıkları `pes´ dedirtti

Ankara'da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin tepkisi çekiyor. Farklı bölgelerde çekilen iki görüntünün birinde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.

Canlarını hiçe sayan bu gençleri gören diğer sürücüler ise bu durumu kayda aldı.