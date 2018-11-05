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Ankara´da patenli gençlerin trafikte yaptıkları `pes´ dedirtti

Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak ilerleyişleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.

  • DHA
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Ankara'da kaydedilen görüntüler, izleyenlerin tepkisi çekiyor. Farklı bölgelerde çekilen iki görüntünün birinde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.
 
Canlarını hiçe sayan bu gençleri gören diğer sürücüler ise bu durumu kayda aldı.
 

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