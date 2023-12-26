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Ankara'da PKK/KCK operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi

26 Aralık 2023 Salı 08:59 - Güncelleme:
Ankara'da PKK/KCK operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi

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