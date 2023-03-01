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Ankara'da provokasyon: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı

Kahramanmaraş merkezli depremleri bahane ederek provokasyona imza atan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Merttürk, müdahaleyle karşılaşınca çirkince polise saldırdı.

1 Mart 2023 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
Ankara'da provokasyon: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümete yönelik provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi.

Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay'da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.

'YAKANA DA BÖYLE YAPIŞIYORUM'

Uyarılara aldırmayan Merttürk, daha sonra "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" diyerek yanında bulunan polise saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan arbede sonrası Merttürk'ün de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

  • Nebiye Merttürk
  • polis
  • saldırı

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