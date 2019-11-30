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Ankara'da 'reset' çetesi, 'format' operasyonuyla çökertildi

ANKARA'da, hackerlar aracılığıyla vatandaşların banka kart bilgilerini kopyalayıp, hesaplarını boşaltan, 'reset' adını verdikleri bu yöntemle aldıkları pahalı elektronik ürünleri satarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Polisin 'format' operasyonunda gözaltına alınan 4'ü hacker 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Başkent'te birçok kişinin kredi ve hesap kart bilgilerini çalarak hesaplarını boşaltan ve kredi kartlarıyla harcama yapan K.K., H.E., A.Y., Y.D. ve E.Ş.'yi 3 hafta önce tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, hackerlarla anlaşarak e-devlet logolu sitelerde insanların kart bilgilerini kopyalayıp, ele geçirdiği belirlendi. Şüphelilerin, bu kartlarla e-ticaret yoluyla laptop-cep telefonu gibi pahalı elektronik ürünleri teknomarketlerden aldığı ve satarak para kazandıkları saptandı. Ayrıca mağdurların banka hesaplarını da boşalttıkları belirlendi. Cihazların satıldığı iş yerlerinde onlarca telefon ve laptop ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
 
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, 20 günlük takibin ardından hackerları da yakaladı. Çok katlı lüks bir rezidansta kiraladıkları dairede kaldığı belirlenen hackerlardan K.A. ve H.Ç., bu binadan çıkarken, çok sayıda kredi kartı, telefon ve laptoplarıyla yakalandı. 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda diğer hackerlar C.Ö. ve  İ.Y. de saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Polisin 'reset' adını verdikleri yöntemle onlarca kişiyi dolandıran 9 kişilik çete, 'format' operasyonuyla çökertilmiş oldu.

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