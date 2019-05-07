Ankara'da 7 memur ile bir emlakçı rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı Sincan Tapu Müdürlüğü'nde görevli 7 memur ile bir emlakçı rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.