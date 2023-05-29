İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,1157
  • EURO
    21,6317
  • ALTIN
    1256.09
  • BIST100
    4768.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
Güncel

Ankara'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak kısa sürede sele döndü. Vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı araçlar da sel nedeniyle suya gömüldü.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Ankara'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı
ABONE OL

Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ederken polisler su basan kavşağa giden yolları kapattı.

İlçenin bazı yerlerinde ise dolu yağdı.

- "YOL BİRDEN SU DOLDU"

Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, yağış sırasında nişanlısıyla beraber arabayla seyir halinde olduklarını belirterek, "Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik. Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık." dedi.

Çevredekilerin de yardımıyla arabadan çıktıklarını dile getiren Karakaya, "Bir saattir burada bekliyoruz. Arabayı çekiciye yükledik. Arabanın her yeri su aldı, maalesef çalışmaz duruma geldi." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.