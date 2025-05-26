İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2025 Pazartesi / 29 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9938
  • EURO
    44,438
  • ALTIN
    4188.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara'da sahte belge soruşturması: 20 tutuklama

Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yolla menfaat temin ettikleri öne sürülen 20 zanlı tutuklandı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
Ankara'da sahte belge soruşturması: 20 tutuklama
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarılarak, kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 58 kişi, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, 39 şüphelinin tutuklanması, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Şüpheliler daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 20 şüphelinin tutuklanmasına, diğerleri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanarak salıverilmelerine karar verdi.

Başsavcılıkça, şüpheliler tarafından sahte mezuniyet belgesi, diploma, sınav sonuç belgesi üretildiği, söz konusu belgeleri kullanarak işe giren kamu görevlisi var ise görevine son verilmesi ve diğer işlemlerin tesis edilmesi adına ilgili idarelere bilgi verildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.