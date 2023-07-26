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Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır söndürüldü. Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, kaza yapan bir TIR'da yangın çıkması sonucu patlamalar yaşandığı bildirdi.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı
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Başkenti Kırıkkale'ye bağlayan kara yolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ferhat Yiğit idaresindeki 26 AAB 546 plakalı boş konteyner taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, tırda yangın çıktı. Yangın nedeniyle tırın lastiklerinde ve bazı aksamlarında patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

Patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, kaza yapan bir TIR'da yangın çıktığını ve patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Tanrısever, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." dedi.

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