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Ankara'da şaşırtan keşif! Uzun yıllardır gizli kalmış

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yöre halkı tarafından peribacalarına benzer kayalar keşfedildi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Ankara'da şaşırtan keşif! Uzun yıllardır gizli kalmış
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Kızılcahamam'ın Kavaközü köyünde yaşayan vatandaşlar, vadide uzun yıllardır gizli kalmış kayalar keşfetti. Bölge halkı, ince ve uzun yapısıyla peribacalarını andıran kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Mantar toplamak için dağ yamaçlarında gezerken söz konusu kaya oluşumlarını keşfettiğini söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Taşkın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buralar yüksek ihtimalle vadi yamaçlarında akan suların üstlerindeki sert kayaları aşındıramayıp ortalarındaki mineral kayaları aşındırmasıyla oluşmuş yapı. Mantara çıkmıştık. Geziyordum ve bir baktım ki Nevşehir'de peribacasını andıran yapılar vardı. Direkt buraya çıktım ve fotoğraflar çekerek keşfettim" ifadesini kullandı.

Uzmanlara danıştığını ve buranın peribacası oluşumu olduğuna inandığını belirten Taşkın, "Burası turizme kazandırılabilir, çünkü çok güzel ve doğal bir oluşum bölgesi. İnsanların kafa dağıtması için çok güzel bir yer. Kızılcahamam zaten güzel ve ormanlık bir yer. Bu oluşumun da güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. İnsanlar buraya temiz hava almak ve kafa dağıtmak için geliyorken, artık peribacasını görmek için gelecekler" diye konuştu.

Kavaközü köyü sakinleri, peribacalarının turizme kazandırılması için yetkililerden çalışma yapılmasını istedi.

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