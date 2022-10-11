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Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi.

AA11 Ekim 2022 Salı 02:38 - Güncelleme:
Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı GİMAT kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.

Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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