9 Şubat 2026 Pazartesi
  • Ankara'da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
Güncel

Ankara'da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama

Ankara'da yağma, tehdit ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 29 kişiden 15'inin tutuklandığı açıklandı.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 17:10
Ankara'da silahlı suç örgütüne operasyon: 15 tutuklama
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yağma, tehdit, cebir ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin çakarlı araçlarla polis gibi giyinen ve sahte polis kimliğiyle gezen korumalarla firmaların güvenini kazandıkları, daha sonra bu firmalarla ticaret yaptıkları, karşılığında yüklü miktarda karşılıksız çek yazıp ödeme yapmadıkları belirlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, 4 aylık titiz çalışmanın ardından suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kahramankazan merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çakarlı lüks araçlar, 6 tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 pos cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek-senet, bilgisayarlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

