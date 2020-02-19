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Ankara'da skunk ve psikotrop ilaç ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara makaronlarının içeresine sarılmış halde skunk uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu etkili psikotrop ilaç ele geçirdi.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba10:08 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:08

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu temin eden S.İ.’nin Bala’ya gelerek bu maddeleri satmaya çalıştığını belirleyen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından operasyon için hareke geçen ekipler, S.İ’nin kullandığı aracı Bala ilçesi Beynam Mahallesi girişinde durdurdu. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 31 adet kullanıma hazır skunk madde ve uyuşturucu etkili psikotrop ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.İ, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi.

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