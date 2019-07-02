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Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Başkent'te, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

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Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, henüz belirlenemeyen bir nedenle Deniz Y. tarafından tabancayla vuruldu.
 
Mustafa Cömert, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
 
Olay yerinden kaçan Deniz Y. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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