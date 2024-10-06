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Ankara'da ''Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' düzenlendi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi.

6 Ekim 2024 Pazar 14:14 - Güncelleme:
Ankara'da ''Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' düzenlendi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

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