İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Ankara'da "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.