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Ankara'da ''spor salonu''na fuhuş baskını

Ankara Çankaya'da bir spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

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Alınan bilgiye göre, Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki bir spor salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında bir polis memuruna "müşteri" gibi davranarak geldiği mekanda fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu.

Binanın etrafını saran ekipler polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı "erkete" olarak gözcülük yapan Erol Y, Yavuz K. ve Yaşar D'yi yakaladı.

Daha sonra spor salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeride müşteri olarak bulunan İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T, Eda K, Emre İbrahim U, Fulya A, Emine Ö, Özlem A, Arzu T. ve Ecem A'yı gözaltına aldı.

Ahlak Büro Amirliğine götürülen şüphelilerden Erol Y, Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu beyan eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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