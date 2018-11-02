Ankara'da suç örgütü operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ankara-Haymana ve Polatlı'da suç işlediği iddia edilen kişilere yönelik, yaklaşık 10 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı aldı.

27 adrese eş zamanlı operasyon

Ankara Özel Harekat Polis timlerinin de katılımıyla 27 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı ve yağma, çek senet tahsilatı ve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağlama suçlarına karıştıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

10 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda mühimmat...

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otolarında yapılan aramalarda 10 tabanca, 5 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yapılan takiplerde 20'nin üzerinde olay aydınlatıldı.