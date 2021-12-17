Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 14:22 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:25

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde bazı kişilerin suç örgütü kapsamında çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, örgütün elebaşı V.K. ile H.A, S.T ve M.G'nin aralarında bulunduğu 52 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Belirlenen 51 ikamet adresi ile bir iş yerine yapılan operasyonlara 110 ekipte görevli 485 personel katıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin bulunduğu 45 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 9 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 1 kilo 797 gram metamfetamin, 1 kilo 528 gram eroin, 165 gram esrar, 6 gram kokain, 1660 ecstasy hap, 10 bin adet sentetik ecza, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 22 bin 970 lira para, 2 hassas terazi ve çok sayıda tabanca fişeği ile silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.

Polisin yürüttüğü çalışmada, suç örgütü üyelerinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile kullanımını kolaylaştırdıkları, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat yaşadıkları, lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak örgüte eleman kazandırdıkları ve bunları uyuşturucu madde kullanımına özendirdikleri, uyuşturucu madde ve silah ticaretinde etkin oldukları bölgeleri kaptırmamak için farklı kişi ya da gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri, silah ve uyuşturucu maddeleri diğer illerden getirirken özel zula yöntemleri kullandıkları tespit edildi.