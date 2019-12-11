Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.
- AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.