Ankara'da tekel bayisine DEAŞ'ın düzenlediği saldırıya ilişkin bir kişi yakalandı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı.