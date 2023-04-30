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Güncel

Ankara'da TEKNOFEST var mı? Teknofest Ankara ne zaman?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük ilgi görüyor. 27 Mayıs'ta başlayan TEKNOFEST 2023, 1 Mayıs'a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilere açık olacak. Peki Ankara'da TEKNOFEST var mı? Teknofest Ankara ne zaman? İşte Ankara Teknofest tarihleri

30 Nisan 2023 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Ankara'da TEKNOFEST var mı? Teknofest Ankara ne zaman?
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TEKNOFEST 2023 etkinlikleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Ziyaretçilerin büyük ilgiyle katılım sağladığı festivalin İstanbul etkinlikleri Mayıs'ın 1'ine kadar devam edecek. Başkentte yaşayan vatandaşlar da "Ankara'da TEKNOFEST var mı?" sorusuna cevap arıyor. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023, İstanbul'dan sonra Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki Teknofest Ankara ne zaman? TEKNOFEST 2023 etkinlik takvimi...

ANKARA'DA TEKNOFEST VAR MI?

İstanbul'da 6. kez milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST festivali, Ankara'da da düzenlenecek.

TEKNOFEST ANKARA NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar, aktiviteler ve seminerlerin düzenlendiği Teknofest, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

TEKNOFEST 2023 ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST'in resmi internet sitesinde kayıt yaptırarak etkinliğe katılabilirsiniz.

Teknofest gözterileri kapsamında Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

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