Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kişilere telefonda kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine dolandırıcılık şüphelisi 3 kişiyi kiraladıkları araçla birlikte yakaladı. Farklı tarihlerde, ilçenin farklı bölgelerinde tek başına yaşayan yaşlı kişilere kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp toplam 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerden V.A. ve A.P. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA