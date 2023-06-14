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Ankara'da terör operasyonu: 2 MLKP üyesi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Ankara'da terör operasyonu: 2 MLKP üyesi gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince MLKP terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde, Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensupları ile birlikte silahlı eğitim alan B.Y. ile Ankara'ya geldikten sonra birlikte hareket eden ve legal alan faaliyetlerini organize eden M.H.'nin terör örgütüne eleman temin etmeye çalıştıkları ve gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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