Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.