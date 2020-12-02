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Güncel

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Ankara'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:42
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